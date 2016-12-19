Москва, 20 декабря, 2016, 02:24 — ИА Регнум. Лоббисты эффективны при защите небольшой страны по периферийному вопросу. Такую позицию в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 высказал политолог, президент Центра национальных интересов, издатель журнала The National Interest Дмитрий Саймс, комментируя решение Порошенко нанять консалтинговую фирму из США для установления связей с Трампом.

Трамп

«Если мы говорим, что называется, в общем и целом, то такая практика, когда иностранные государства обращаются к американским лоббистским фирмам, имеет место. Приведу в пример короля Саудовской Аравии, который обращался к американским лоббистам, когда нужно было пробивать поставки американских современных вооружений Саудовской Аравии, против которых решительно возражали сторонники Израиля», — обозначил политолог.

«Сейчас очень специфический период в Вашингтоне, когда один президент уходит, другой ещё не пришёл, команда Трампа не до конца сформировалась, поэтому интерес к тому, чтобы воспользоваться имеющимися связями в республиканском лагере, а у BGR такие связи однозначно есть, в этом нет ничего неожиданного и предосудительного, — добавил Дмитрий Саймс. — С другой стороны, лоббисты эффективны, когда они выступают, защищая какую-то небольшую страну по какому-то периферийному вопросу. А изменить политику Трампа в отношении России, мне представляется это крайне нереальным».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко нанимает американскую лоббистскую и консалтинговую фирму BGR group, которая связана с Республиканской партией США, для продвижения своих интересов и установления связей с избранным главой Дональдом Трампом. По некоторым данным, подписание контракта уже находится на заключительной стадии.