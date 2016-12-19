Киншаса, 20 декабря, 2016, 02:14 — ИА Регнум. Акции протеста в Киншасе в очередной раз переросли в массовые беспорядки, полиция применяет слезоточивый газ и спецсредства для разгона демонстрантов, передает Associated Press 20 декабря.

Лица Конго

На данный момент беспорядки происходят в районах столицы Конго Каламу, Матете, Лингвала и в Университете Киншасы. Протестующие требуют ухода Джозефа Кабилы с поста президента страны.

Президент Конго Джозеф Кабила должен был покинуть свой пост еще в прошлом году, однако этого не произошло из-за «технических проблем» с организацией выборов. Оппозиция объявила о намеренном затягивании, в стране начались акции протеста, которые к сентябрю 2016 года переросли в массовые беспорядки.

В середине сентября в городе Лумумбаши в Конго начались крупные протесты, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Протестующие во главе с лидером оппозиции Этьеном Тшискеди требовали отставки главы государства и срочного проведения в стране президентских выборов. 19 сентября протесты переместились в столицу Конго, Киншасу. 20 сентября военные перекрыли выезды из города, в Киншасу был закрыт доступ журналистам и иностранцам. Восстание было подавлено в течение суток.

Читайте также: Выборов в Конго не будет очень долго