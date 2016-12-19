Прага, 20 декабря, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Власти Чехии сообщили о введении повышенного режима безопасности в связи с терактом в Берлине, сообщает Associated Press 20 декабря.

Прага, Чехия

Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сообщил, что на улицы городов выводятся усиленные патрули полиции, особые меры касаются мест большого скопления людей. Также «решается вопрос о прочих мерах повышенной безопасности».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек получили ранения, многие находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.

Известно, что грузовик принадлежал компании из Польши, граничащей с Чехией и Германией. Водитель грузовика задержан, но его имя пока не раскрывается.