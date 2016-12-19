Полиция Чехии переведена на усиленный режим после теракта в Берлине
Прага, 20 декабря, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Власти Чехии сообщили о введении повышенного режима безопасности в связи с терактом в Берлине, сообщает Associated Press 20 декабря.
Министр внутренних дел Чехии Милан Хованец сообщил, что на улицы городов выводятся усиленные патрули полиции, особые меры касаются мест большого скопления людей. Также «решается вопрос о прочих мерах повышенной безопасности».
Как передавало ИА REGNUM, вечером 19 декабря в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек получили ранения, многие находятся в критическом состоянии. Правоохранительные органы считают произошедшее террористическим актом.
Известно, что грузовик принадлежал компании из Польши, граничащей с Чехией и Германией. Водитель грузовика задержан, но его имя пока не раскрывается.