Москва, 20 декабря, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова и наезд грузовика на толпу людей в Берлине.

Терроризм

«День страшных новостей. Соболезную семьям погибших в Берлине. Убийство посла России в Анкаре и теракт в столице ФРГ имеют общий источник», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов.

Вечером этого же дня в Берлине в результате наезда грузового автомобиля Scania на толпу людей на рождественской ярмарке погибли по меньшей мере девять человек, ещё около 50 человек пострадали. Правоохранительные органы ФРГ считают произошедшее террористическим актом.