Кишинёв, 20 декабря, 2016, 01:40 — ИА Регнум. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставят Молдавии кредит на общую сумму в 82 млн евро на строительство газопровода Унгены-Кишинев, который позволит поставлять в Молдавию газ из Румынии. Как сообщило молдавское государственное ИА Moldpres, договоры займа были подписаны в Кишиневе вице-премьером Молдавии Октавианом Калмыком, руководителем бюро ЕБРР Дмитрием Гвиндадзе и вице-президентом ЕИБ Яном Вапаавуори.

Голубое топливо

Два европейских банка выделят кредит в размере 41 млн евро каждый. Еще 10 млн, необходимые для реализации проекта, предоставит в качестве гранта Евросоюз.

Октавиан Калмык заявил, что строительство газопровода Унгены-Кишинев — важный шаг для обеспечения энергетической безопасности государства и преодоления зависимости от «одного источника поставок» — России.

«Кроме того, данный проект позволит нам подключиться к энергетической системе ЕС, что, помимо получения стабильной энергии в течение длительного периода времени, будет продвигать свободную конкуренцию на рынке Молдовы», — подчеркнул Калмык.

Глава бюро ЕБРР в Кишиневе Дмитрий Гвиндадзе заявил, что газопровод позволит Молдавии закупать газ на рынках ЕС. «Европейский союз всецело поддерживает этот проект, который представляет собой стратегический интерес для Молдовы, поскольку будет способствовать повышению энергетической безопасности страны, а также усилению конкурентоспособности молдавского энергетического рынка», — отметил в свою очередь глава делегации ЕС в Молдавии Пиркка Тапиола.

ИА REGNUM напоминает, что газопровод Унгены-Кишинев является продолжением трубопровода Яссы-Унгены, этот который был сдан в эксплуатацию в 2014 году. 4 марта 2015 года состоялась церемония официального запуска поставок в Молдавию природного газа из Румынии по трубопроводу Яссы — Унгены, построенному для подключения Молдавии к энергетическому рынку ЕС. На данном этапе это позволило Молдавии снизить зависимость от российского газа со 100% до 99,9%.

Для увеличения объемов поставок необходимо построить еще один участок газопровода от Унген до Кишинева, а также несколько дополнительных компрессионных станций. Молдавские власти изначально планировали сделать это до конца 2017 года, однако из-за недостатка средств реализация проекта была перенесена. В настоящее время построить газопровод планируется до конца 2018 года.

Отметим также, что в последние недели в молдавских СМИ возобновилась полемика о том, что к 2020 году транзит российского газа через Украину может быть прекращен и в этом случае Молдавия рискует остаться без газа и «замерзнуть через несколько дней».