Даллас, США, 20 декабря, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Республиканец Дональд Трамп набрал необходимые 270 голосов коллегии выборщиков, и официально может считаться победителем на выборах президента США, сообщает сайт AJC, ведущий прямую трансляцию голосования выборщиков.

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О победе Дональда Трампа стало известно в 17:30 EST (1:30 мск 20 декабря), после объявления результатов голосования в штате Техас. 36 из 38 выборщиков штата отдали голос за Трампа, общее число голосов, набранных Трампом, на настоящий момент составляет 304 голоса, два голоса еще не подсчитаны.

Кроме Техаса, подсчет голосов уже завершен в Теннесси, Нью-Гэмпшире, Иллинойсе, Западной Вирджинии, Оклахоме, Вермонте, Пенсильвании, Индиане, Аризоне, Делавэре, Коннектикуте, Южной и Северной Каролине, Нью-Йорке, Род Айленде, Алабаме, Южной и Северной Дакоте, Канзасе, Мэрилэнде, Миннесоте, Висконсине, Колорадо, Флориде, Айдахо, Мэн, Мичигане, Нью-Мексико, Орегоне, Юте, Вайоминге, Миссури, Нью-Джерси, Аляске, Неваде, Массачусетсе.

Во всех штатах голоса выборщиков соответствовали волеизъявлению жителей штата. Были и выборщики, изъявлявшие желание голосовать за «альтернативных» кандидатов, таких как бывший госсекретарь США Колин Пауэлл или старейшина индейцев Дакоты Верный Пятнистый Орел, однако их, как правило, не допускали до голосования коллегии.

Результаты голосования в «демократическом» штате Калифорния еще неизвестны, однако они уже не смогут оказать влияние на окончательный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в США стартовал заключительный этап президентских выборов — голосование коллегии выборщиков. Первый этап выборов, общенародное голосование, прошел 8 ноября. На нем кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков, а его соперница Хиллари Клинтон — 232.