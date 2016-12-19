Казань, 20 декабря, 2016, 01:33 — ИА Регнум. В Татарии «Тимер Банк» временно ограничил выдачу вкладов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на представителя организации.

Винсент Ван Гог. Бедняки и деньги. 1882

При досрочном закрытии вклада ограничение на выдачу составляет 5 тыс. рублей в сутки, при завершении срока действия вклада — 100 тыс. рублей в сутки. Однако сотрудник банка отметил, что ограничения планируется снять в ближайшее время.

Согласно информации, опубликованной на сайте кредитной организации, обслуживание держателей карт «Тимер Банка» с 16 декабря временно не осуществляется «в связи с решением международных платежных систем Visa и MasterCard о приостановлении обслуживания платежных карт через процессинговый центр ПАО «Татфондбанк».

При этом банк сообщает об успешной реализации собственного плана финансового оздоровления. «В настоящее время «Тимер Банк» обладает всеми необходимыми ресурсами и средствами для реализации собственного Плана финансового оздоровления. Напомним, что этот План был утвержден Банком России и Агентством по страхованию вкладов на период до 2024 года», — сообщает организация. До указанного времени банк остается самостоятельной кредитной организацией и по истечении срока финансового оздоровления в полном объеме восстанавливает все нормативные параметры банковской деятельности. Процесс оздоровления осуществляется под постоянным контролем Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое также выступило в качестве основного источника финансирования процедуры санации. «План финансового оздоровления выполняется банком с опережением по многим позициям, включая развитие розничного и корпоративного бизнеса и сокращения объема проблемных активов, сформированных до санации», — отмечается в сообщении.

Напомним, также 19 декабря объявил о приостановлении обслуживания клиентов «ИнтехБанк» (Казань). Работа офисов организации временно приостановлена. После сообщения в СМИ о неплатежеспособности банков Татарии, возникшей в результате ажиотажа вкладчиков Татфонбанка, в «ИнтехБанке» произошел резкий наплыв клиентов. 13 декабря кредитная организация прекратила выдачу наличных через банкоматы и ограничила снятие наличных через кассу — в сутки до 50 тыс. рублей на человека.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Татфондбанке из-за повышенного спроса на досрочное закрытие счетов возникли проблемы с ликвидностью. С 12 декабря поэтапно банк ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Центробанк России ввел мораторий сроком на три месяца на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк». Ограничение вступает в силу 15 декабря. АСВ начнет выплаты вкладчикам Татфондбанка не позднее 29 декабря текущего года.