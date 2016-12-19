Луганск, 20 декабря, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины, нарушив согласованный ранее с представителями Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня (СЦКК) «режим тишины» в районе Дебальцево, вечером 19 декабря вновь начали обстрел позиций Народной милиции ЛНР, передаёт «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe ВСУ

«В 20 часов, используя «режим тишины», ВСУ перегруппировавшись и подвезя боеприпасы, снова начали обстрел позиций Народной милиции на Дебальцевском направлении», — сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

По его словам, огонь ведётся из артиллерийских орудий калибра 152 мм, миномётов, стрелкового оружия. На фоне обстрелов украинские силовики осуществляют подготовку к активным наступательным действиям на Дебальцевском направлении.

«ВСУ продолжает перегруппировку сил и стягивают вооружения к линии соприкосновения вдоль всей линии разграничения в районе Дебальцево, тем самым ведя подготовку к активным наступательным действиям», — сказал Марочко.

Как передавало ИА REGNUM, ВСУ уже двое суток пытаются прорвать оборону ЛНР в районе села Калиновки со стороны посёлка Луганское. 18 декабря атаки, поддержанные огнем артиллерии, были отбиты бойцами Народной милиции ЛНР. Украинские войска потеряли от шести до десяти человек убитыми, более 20 раненными, подтверждено уничтожение двух украинских БМП. Потери ополченцев ЛНР: двое убитых, двое пропавших без вести.

Днём 19 декабря повторная атака ВСУ завершилась отступлением атакующих. При этом украинские силовики попали под огонь своей артиллерии, пытавшейся таким образом прикрыть их отход на исходные позиции. Точное количество потерь среди атаковавших пока неизвестно, однако наблюдателями Народной милиции ЛНР на поле боя обнаружено трое убитых и четверо раненных.

Вечером этого же дня в ЛНР сообщали, что усилия представителей СЦКК позволили с 17.00 установить «режим тишины» в районе Дебальцево.