Цюрих, Швейцария, 20 декабря, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В швейцарском Цюрихе вооруженный боевик устроил стрельбу в мечети, есть раненые, сообщает Associated Press 20 декабря.

Молитва

По информации местной полиции, инцидент произошел в мечети, большая часть прихожан которой является выходцами из Сомали, на пересечении улиц Эйсгассе и Милитарштрассе, трое раненых доставлены в больницу.

Нападавшему удалось бежать. Объявлено о проведении спецоперации, в настоящий момент полиция оцепила район. Более подробная информация пока неизвестна.