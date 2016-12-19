Вашингтон, 20 декабря, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Американский журнал Foreign Policy считает, что убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова приведет к разрыву российско-турецких отношений и просчитывает варианты ударов, которые Россия могла бы нанести по Турции из-за убийства посла.

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Издание указывает, что несмотря на определенные потепления в российско-турецких отношениях за последние месяцы, между Москвой и Анкарой слишком много противоречий. Убийство посла Карлова эти противоречия только обострит. Кроме того, Foreign Policy напоминает, что у России и Турции в прошлом — века геополитического противостояния и целая серия войн.

В связи с этим, после убийства посла Карлова существует несколько потенциальных сценариев эскалации напряженности между Россией и Турцией.

По мнению Foreign Policy, Москва может задействовать пресловутых «русских хакеров», для атаки на турецкое киберпространство. В этой связи не случайно портал Wikileaks опубликовал более 57 тысяч писем турецких официальных лиц и членов семьи президента Турции Релжепа Тайипа Эрдогана. Издание считает, что это своеобразный сигнал, после которого, «русские хакеры» сольют Wikileaks более неприятные для Эрдогана и его окружения документы.

Другим рычагом давления Москвы на Турцию являются экономические санкции. После инцидента с российским фронтовым бомбардировщиком Су-24, который был преднамеренно сбит турецкими ВВС в небе над Сирией в 2015 году, отношения между двумя странами резко испортились. Россия ввела жесткие экономические санкции против Турции. Турецкая экономика понесла серьезные убытки, ситуацию удалось выправить только после того, как Эрдоган принес официальные извинения Путину за сбитый самолет.

Отдельным пунктом Foreign Policy сетует за турецкое и российское гражданские общества. По мнению издания, обострение двусторонних отношения приведет к репрессиям в обеих странах против СМИ и общественных организаций. Возможно сокращение демократических институтов.

Если Москва и Анкара снова перейдут к конфронтации, то это означает слом всех договоренностей между двумя странами по Сирии. Foreign Policy напоминает, что Россия и Турция сражаются в Сирии по разные стороны баррикад — Москва поддерживает правительственные силы и Башара Асада, а Турция — боевиков «Сирийской свободной армии». Крах существующих российско-турецких договорённостей по Сирии приведет к эскалации боевых действий в Арабской Республике. Не исключено, что произойдут столкновения между российскими и турецкими войсками на сирийской территории — после этого последствия будет уже трудно просчитать.

У Москвы также есть возможность разыграть курдскую карту. Под этим Foreign Policy подразумевает помощь со стороны России курдским силам внутри Турции для подрыва внутриполитической обстановки в этой стране.