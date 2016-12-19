Берлин, 19 декабря, 2016, 23:46 — ИА Регнум. В Берлине продолжаются мероприятия по поиску и задержанию водителя грузового автомобиля Scania с польскими номерами, протаранившего рождественскую ярмарку, в результате чего как минимум девять человек погибли и еще не менее 50 пострадали, сообщают немецкие СМИ, со ссылкой на заявления сотрудников полиции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

По их информации, полицейские считают этот случай спланированным террористическим актом. Водитель грузовика до сих пор не задержан, некоторые СМИ сообщают, что после остановки автомобиля был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв. В районе происшествия работает полицейский спецназ.

Стоит отметить, что рождественские ярмарки в Германии, как правило, проводятся на специально выделенной территории, где запрещено автомобильное движение. В сочетании с призывами запрещенной в России террористической группировки ИГ проводить теракты на рождественских ярмарках в Германии и недавней попыткой 12-летнего иракского беженца взорвать бомбу на рождественском рынке в городе Людвигсхафен, сегодняшнее происшествие воспринято как террористическая атака.

Напомним, 14 июля этого года в Ницце (Франция) грузовик врезался в толпу людей, собравшихся на набережной посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».