Москва, 19 декабря, 2016, 23:02 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турецкой республики Мевлют Чавушоглу прибыл в столицу Российской Федерации. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает посольство Турции в Москве.

Αλέξης Τσίπρας Мевлют Чавушоглу

Известно, что в Москве 20 декабря должна пройти встреча на уровне министров иностранных дел России, Ирана и Турции по ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Эти переговоры планировалось провести в самом конце декабря, но было решено провести их 20 декабря, из-за освобождения сирийского Алеппо от террористов.

Визит министра иностранных дел Турции омрачен резонансным убийством посла Российской Федерации в Анкаре Андрея Карлова. Шокирующее убийство было совершено сегодня в Анкаре бывшим сотрудником турецкого полицейского спецназа. Выстрелив несколько раз в посла, нападавший выкрикивал: «Мы умираем в Алеппо, вы умираете здесь». Турецкие силовики ликвидировали нападавшего. Российский посол, получивший тяжелые ранения, умер в больнице.