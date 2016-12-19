Берлин, 19 декабря, 2016, 22:46 — ИА Регнум. В Берлине многотонный грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают германские СМИ.

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По предварительным данным, погиб один человек, ещё 10 получили ранения.

Пока не уточняется, был ли наезд на людей преднамеренным, или это случайность. Стоит отметить, что рождественские ярмарки в Германии обычно проводятся на специально выделенной территории, где не разрешено автомобильное движение, так что, скорее всего речь идет о преднамеренной акции.

Напомним, 14 июля этого года в Ницце (Франция) грузовик врезался в толпу людей, собравшихся на набережной посмотреть фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. 86 человек погибли и 308 получили ранения. Нападавший был застрелен полицией. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Также известно, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает совершать террористические акты на рождественских ярмарках в Германии.