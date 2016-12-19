Москва, 19 декабря, 2016, 22:38 — ИА Регнум. «Убийством посла России в Турции брошен вызов всей стране. Это не просто частное убийство: посол — это официальный представитель нашего государства, — заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой, («Единая Россия») комментируя убийство посла РФ Андрея Карлова в Турции.

Er.ru Пётр Толстой

«Убийство российского посла — вопиющий случай, который не укладывается в голове. Ведь он был убит 11 выстрелами в спину в момент открытия выставки, которая называлась «Россия глазами турок», — подчеркнул Петр Толстой.

Вице-спикер Госдумы отметил, что, по всей видимости, это месть террористов за Алеппо, а также попытка снова рассорить Россию и Турцию.

«Но абсолютно ясно, что от нашей страны ждут реакции, я и уверен, что она последует. Ведь ни одно государство не может простить такого акта жестокости в свой адрес. Я считаю, что человек, который совершил это нападение, скорее всего связан с теми, кто обстреливает детей и женщин в Алеппо, с теми, кто противостоит сирийской правительственной армии. Мы должны ужесточить позиции РФ по борьбе с терроризмом, главным образом — уничтожить террористов в Сирии», — отметил парламентарий.

«Я хочу выразить соболезнования супруге Андрея Карлова — Марине. Сам он был блестящий дипломат и высокий профессионал. Он много сделал для России и для укрепления связей России и Турции. Вечная память», — заключил вице-спикер Госдумы.

Напомним, Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений вечером в понедельник, 19 декабря.

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