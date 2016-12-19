Эр-Рияд, 19 декабря, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Коалиция возглавляемая Саудовской Аравией прекратит использование кассетных боеприпасов в Йемене, заявил официальный Эр-Рияд, сообщает 19 декабря Reuters.

Rod Waddington Таиз, Йемен

Министерство обороны Великобритании, чьего производства боеприпасы использовали саудиты, подтвердило, что количество кассетных бомб поставляемых коалиции сократилось.

Великобритания подписала международную конвенцию, запрещающую использование данных боеприпасов еще в 2008 году, однако в мае 2016 года их применение было обнаружено в Йемене.

«Правительство Саудовской Аравии подтвердило факт, что оно решило прекратить использование кассетных боеприпасов BL-755», — говорится в заявлении Эр-Рияда.

Таким образом, саудиты признали факт использования данных боеприпасов.

Саудовский бригадный генерал Ахмед аль-Ассири заявил: «BL 755 используются в ограниченном количестве и не в жилых кварталах. Мы не используем бомбы в районах проживания гражданских лиц».

Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается 20 месяцев, борьбу ведут хуситы и верные экс-президенту Али Абдалле Салеху вооруженные силы с одной стороны и сторонники президента Хади Мансура с другой. Коалиция возглавляемая Саудовской Аравией выступает на стороне действующего президента Мансура.