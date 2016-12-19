Саудовская Аравия признала использование кассетных боеприпасов
Эр-Рияд, 19 декабря, 2016, 22:31 — ИА Регнум. Коалиция возглавляемая Саудовской Аравией прекратит использование кассетных боеприпасов в Йемене, заявил официальный Эр-Рияд, сообщает 19 декабря Reuters.
Министерство обороны Великобритании, чьего производства боеприпасы использовали саудиты, подтвердило, что количество кассетных бомб поставляемых коалиции сократилось.
Великобритания подписала международную конвенцию, запрещающую использование данных боеприпасов еще в 2008 году, однако в мае 2016 года их применение было обнаружено в Йемене.
«Правительство Саудовской Аравии подтвердило факт, что оно решило прекратить использование кассетных боеприпасов BL-755», — говорится в заявлении Эр-Рияда.
Таким образом, саудиты признали факт использования данных боеприпасов.
Саудовский бригадный генерал Ахмед аль-Ассири заявил: «BL 755 используются в ограниченном количестве и не в жилых кварталах. Мы не используем бомбы в районах проживания гражданских лиц».
Напомним, вооруженный конфликт в Йемене продолжается 20 месяцев, борьбу ведут хуситы и верные экс-президенту Али Абдалле Салеху вооруженные силы с одной стороны и сторонники президента Хади Мансура с другой. Коалиция возглавляемая Саудовской Аравией выступает на стороне действующего президента Мансура.