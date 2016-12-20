Ставрополь, 20 декабря, 2016, 06:10 — ИА Регнум.



Винсент Ван Гог. Пшеничное поле с восходящим солнцем. 1889

В Ставропольском крае подсчитают ущерб от сделок с сельхозземлями, в результате чего земли были выведены из хозяйственного оборота региона. В прежние годы по разным схемам из хозяйственного оборота ставропольских предприятий были выведены около 27 тысяч гектаров земли.

Глава региона Владимир Владимиров поручил провести полный анализ сделок с сельхозземлями Ставрополья, совершенными предпринимателями из других регионов или стран, с определением нанесенного ими экономического и социального ущерба. Такое поручение он дал на совещании регионального правительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора края.

«Буденовский район, село Толстово — Васюковское — 7 тысяч гектаров из 11 тысяч ушло в пользование арендаторов, мягко говоря, нелояльных к нашему краю. Глава села потеряла 7 миллионов налогов, 211 человек пошли искать работу», — рассказал пример таких сделок глава региона.

Защитить интересы местных сельхозработников призван новый закон «О земле», увеличивающий минимальный размер выделяемого надела с 30 до 2,5 тысяч гектаров, сказал губернатор. Он подчеркнул, что новый закон призван защищать интересы тех, кто опасается захвата своей земли, создать барьер для «увода» земель из края.

В народе этот закон назвали «Закон жирных котов». Он вызвал общественный резонанс, поскольку оппоненты и фермеры посчитали, что он ущемит их интересы и фактически уничтожит фермерство в крае.

«Фермеры, работающие, к примеру, на 300, 500 или даже 30 гектарах, считают, что они не перезаключат договора аренды. Не знаю, откуда взялась мысль, что действующие отношения попадают под этот закон», — возмутился губернатор.

Он призвал правительство повысить работу по информированию людей о нормах закона: «Надо людям объяснять, разговаривать с ними. — Все действующие взаимоотношения остаются действующими. Никто ни у кого землю не будет отнимать, никто никому не будет препятствовать перезаключить действующий договор аренды, никто никому не будет запрещать работать на своей земле».

Все спорные вопросы будут решаться рабочей комиссией, специально для этого созданной из числа представителей органов краевой исполнительной власти и фермерского сообщества. Она должна приступить к работе не позже 15 января.

Напомним, закон об увеличении размера выделяемых земельных паев проводился региональным парламентом дважды. В первом случае принять его не удалось после первого чтения, и власти пообещали доработать его с участием всех заинтересованных сторон.

Второй раз, уже после выборов 18 сентября, думой нового созыва закон был одобрен на заседании регионального парламента 24 ноября 2016 года.

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Сейчас закон оспаривается в судебном порядке. Прокуратура посчитала, что при принятии закона не были учтены права и свободы аграриев, которым принадлежат доли в праве собственности на земельные участки сельхозназначения, гарантированные Конституцией Российской Федерации. Таким образом, закон противоречит Конституции, Земельному кодексу, Гражданскому кодексу РФ и Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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Вместе с тем, власти региона опасаются вытеснения местных сельхозработников крупными агрохолдингами и пытаются договориться с фермерами по правоприменению нового закона.

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