Москва, 19 декабря, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков считает, что властям России удастся найти золотую середину в решении по итогам анализа ситуации вокруг убийства в посла России в Турции.

@Alexey_Pushkov/Twitter Алексей Пушков

«Здесь должны быть, безусловно, приняты очень серьезные меры, но они должны быть соразмерными. Я думаю, что правильная формула действий будет найдена после того, как руководство страны получит все доклады и исследования по этому поводу», — сказал сенатор в эфире «Россия 24».

Пушков уверен, что решение «позволит нам, с одной стороны, сохранить отношения с этим исключительно важным для нас государством, особенно когда они стали выходить из фазы кризиса, а с другой стороны — сделать так, чтобы безопасность наших граждан не находилась под угрозой».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме не исключают, что «теракт может быть провокацией, направленной на срыв восстановления двусторонних отношений между Россией и Турцией». «Если это так, то очень хочется надеяться, что заказчики этого варварского преступления не добьются желаемого и нового витка охлаждения в российско-турецких отношениях не будет», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт. СК России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Турции. Дело возбуждено по статье 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой».