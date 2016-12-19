Анкара, 19 декабря, 2016, 21:51 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину после убийства российского посла в Анкаре. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщает пресс-служба президента Турции.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

Детали разговора не приводятся.

Напомним, ранее сегодня бывший сотрудник турецкой полиции застрелил российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Позже полицейский спецназ ликвидировал нападавшего. Ранения также получили три человека.