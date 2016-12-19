Севастополь, 19 декабря, 2016, 21:49 — ИА Регнум. Новейший фрегат «Адмирал Григорович», поступивший на вооружение Черноморского флота летом этого года, 19 декабря вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв.

Фото предоставлено отделом информационного обеспечения ЧФ РФ В Севастополе экипаж встречали командование флота и родственники моряков

Боевой корабль в течение полутора месяцев выполнял задачи в составе постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.

«Этот поход в дальнюю морскую зону являлся для корабля уже вторым в текущем году, — сказал Трухачёв. — В сентябре-октябре «Адмирал Григорович» в ходе выполнения задач в Средиземном море принимал участие в мероприятиях XV общественного форума «Русская неделя на Ионических островах».

В Севастополе экипаж встречали командование флота и родственники моряков.

Как сообщало ИА REGNUM, при подготовке к дальним походам, сторожевой корабль «Адмирал Григорович» отработал в море задачи по взлётам и посадкам на палубу корабля вертолётов различных модификаций и выполнял торпедные стрельбы по подлодке условного противника.

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Сторожевой корабль «Адмирал Григорович» является головным кораблём дальней морской зоны проекта 11 356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Григорович» вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль», артустановкой калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет.