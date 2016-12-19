Москва, 19 декабря, 2016, 21:47 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков считает, что гибель посла России в Турции Андрея Карлова связана с политической истерией вокруг событий в Сирии.

Beshr Abdulhadi Алеппо освобожден

«Гибель посла России в Турции в результате теракта — следствие политической и медиатической истерии, развязанной вокруг Алеппо противниками России», — написал Пушков в Twitter.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт, отметила она.

Между тем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Турции. Дело возбуждено по статье 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой».

В Госдуме считают, что уголовное дело должно быть возбуждено по статье «международный терроризм», предусматривающей пожизненное лишение свободы за такие преступления.

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