Москва, 19 декабря, 2016, 21:46 — ИА Регнум. «Сейчас не стоит делать скоропалительные выводы и надо сначала до конца разобраться и найти виновных, потому что сам нападавший застрелен, но, скорее всего, он не мог действовать в одиночку. Надо понять масштаб преступления, кто за ним стоит и основные причины», — заявила журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия»), комментируя убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Er.ru Светлана Журова

«По горячим следам мы можем сделать только скоропалительные выводы о том, что это отчасти связано с Сирией, с какой-то группой людей, настроенных против Российской Федерацией и наших действий в Сирии. Поэтому надо дать возможность полиции Турции провести начальные следственные действия, чтобы понять — это обычный сумасшедший или спланированная, серьезная, целенаправленная акция. Когда мы получим первую информацию, тогда уже можно будет разговаривать с турецкой стороной», — полагает парламентарий.

«Думаю, что в данной ситуации, когда наладились отношения с Турцией, когда были достигнуты договоренности о строительстве Турецкого потока, о восстановлении инвестиционных проектов, Эрдогану такая ситуация не нужна. Уверена, что он сейчас должен приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить расследование этого преступления. Нужно не делать ярких заявлений», — подчеркнула Светлана Журова.

«Но это большая потеря для всех нас. Выражаю искренние соболезнования родным и близким замечательного человека. Это беспрецедентный случай и произошедшее — предмет для ужесточения мер безопасности на всех мероприятиях, связанных с Россией, особенно в таких неспокойных регионах, где могут быть реализованы различные провокации», — заключила парламентарий.

Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт, отметила она.

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