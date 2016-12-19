Москва, 19 декабря, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В условиях нестабильности пенсионной системы и отсутствия гарантии сохранности пенсионных накоплений может быть выгоднее получать доходы без отчислений налогов и пенсионных взносов, чем легализоваться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя намерение главы ПФР Антона Дроздова исключить из пенсионной системы неплательщиков налогов.

Юдель Пэн. Слепой со скрипкой (фрагмент). 1926

«Имеются в виду, очевидно, те, кто не имеет официальной работы, поскольку с работающих в любом случае отчисляются данные платежи. Неработающие, в свою очередь, могут быть безработными или занятыми в теневой экономике», — предположил эксперт.

Экономия ПФР в случае реализации этой меры будет внушительной, считает Гойхман. «Не нужно будет платить даже минимальной социальной пенсии миллионам людей. Численность безработных в ноябре 2016 года составила 5,4%, это 4,1 млн человек, по данным Росстата. Из них не более 1 млн состоят на учёте в службе занятости. То есть более 3 млн граждан не будут получать пенсию не потому, что уклоняются от уплаты налогов, а просто из-за того, что, возможно, не могут найти работу», — отмечает аналитик.

К их тяжелому положению и отсутствию доходов прибавится ещё и отказ государства от обеспечения в старости, указывает Гойхман, ведь пока нет способа отделять честных безработных от «теневиков». «Нет достоверных способов отличить людей из «тени» сферы труда от нуждающихся в работе. А даже «теневикам» в условиях нестабильности пенсионной системы и отсутствии гарантий накоплений может быть выгоднее получать доходы без отчислений налогов и пенсионных взносов, чем легализоваться. Предлагаемые меры ещё больше подорвут доверие государству», — считает эксперт.

С 2017 года стартует проект, нацеленный на исключение из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24». Дроздов сказал, что фонд будет заниматься этим вопросом совместно с другими ведомствами, а также с региональными властями. «Будем думать и над другими механизмами, которые позволят гражданам принять правильное решение», — отметил он. Ранее стало известно, что в случае достижения компромисса между финансовым и социальным блоком правительства законопроект о новой пенсионной реформе, предусматривающий переход к добровольным пенсионным отчислениям, может быть внесен в Госдуму уже осенью 2017 года.