«Борьба с неплательщиками налогов лишит пенсий как минимум 3 млн граждан»
Москва, 19 декабря, 2016, 21:44 — ИА Регнум. В условиях нестабильности пенсионной системы и отсутствия гарантии сохранности пенсионных накоплений может быть выгоднее получать доходы без отчислений налогов и пенсионных взносов, чем легализоваться. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 19 декабря аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, комментируя намерение главы ПФР Антона Дроздова исключить из пенсионной системы неплательщиков налогов.
«Имеются в виду, очевидно, те, кто не имеет официальной работы, поскольку с работающих в любом случае отчисляются данные платежи. Неработающие, в свою очередь, могут быть безработными или занятыми в теневой экономике», — предположил эксперт.
Экономия ПФР в случае реализации этой меры будет внушительной, считает Гойхман. «Не нужно будет платить даже минимальной социальной пенсии миллионам людей. Численность безработных в ноябре 2016 года составила 5,4%, это 4,1 млн человек, по данным Росстата. Из них не более 1 млн состоят на учёте в службе занятости. То есть более 3 млн граждан не будут получать пенсию не потому, что уклоняются от уплаты налогов, а просто из-за того, что, возможно, не могут найти работу», — отмечает аналитик.
К их тяжелому положению и отсутствию доходов прибавится ещё и отказ государства от обеспечения в старости, указывает Гойхман, ведь пока нет способа отделять честных безработных от «теневиков». «Нет достоверных способов отличить людей из «тени» сферы труда от нуждающихся в работе. А даже «теневикам» в условиях нестабильности пенсионной системы и отсутствии гарантий накоплений может быть выгоднее получать доходы без отчислений налогов и пенсионных взносов, чем легализоваться. Предлагаемые меры ещё больше подорвут доверие государству», — считает эксперт.
С 2017 года стартует проект, нацеленный на исключение из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы, сообщил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью телеканалу «Россия 24». Дроздов сказал, что фонд будет заниматься этим вопросом совместно с другими ведомствами, а также с региональными властями. «Будем думать и над другими механизмами, которые позволят гражданам принять правильное решение», — отметил он. Ранее стало известно, что в случае достижения компромисса между финансовым и социальным блоком правительства законопроект о новой пенсионной реформе, предусматривающий переход к добровольным пенсионным отчислениям, может быть внесен в Госдуму уже осенью 2017 года.