Анкара, 19 декабря, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Супруга убитого посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова экстренно госпитализирована в одну из больниц Анкары. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают турецкие СМИ.

Больница

Сообщается, что во время нападения на мужа она находилась в том же здании — Галерее современного искусства в Анкаре, где посол Карлов открывал фотовыставку «Россия глазами турок».

Напомним, вооруженный мужчина стрелял в посла Карлова, когда тот произносил речь на открытии фотовыставки. Карлов был тяжело ранен, также пострадали ещё три человека. Когда посла Карлова доставили в одну из местных больниц, он скончался от полученных ранений.

Российские власти заявили, что убийство посла Карлова — это террористический акт.

Известно, что убийца был ликвидирован полицейским спецназом. Это был 22-летний гражданин Турции. По предварительным данным убийца был полицейским. По данным турецких СМИ убийца был уволен из органов МВД Турции из-за расследования дела о попытке государственного переворота в Турции. CNN Turk сообщает, что убийца ранее служил в полицейском спецназе.

По данным газеты Hurriyet, нападавший сделал 15−20 выстрелов. По словам корреспондента издания, мужчина кричал: «Это расплата за Алеппо!».