Нью-Йорк, США, 19 декабря, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Зачистка восточных районов Алеппо от боевиков завершится в ближайшие часы, заявил журналистам постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Beshr Abdulhadi Флаги Сирии

По его словам, сейчас оставшиеся террористы в некоторых районах Восточного Алеппо уходят из своих опорных пунктов, и город уже вечером 19 декабря будет очищен. При этом Башар Джаафари отметил, что вместе с разрозненными боевиками в восточных районах города прячутся военные советники, инструкторы и сотрудники разведки целого ряда стран, включая Израиль, Саудовскую Аравию и США.

Напомним, о завершении операции по освобождению сирийского города Алеппо от боевиков начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил еще 16 декабря. Однако разрозненные группы боевиков продолжали покидать Алеппо, кроме того, в городских кварталах проходят операции по ликвидации отдельных не пожелавших уйти террористов.

В свете принятой Совбезом ООН 19 декабря резолюции о размещении международных наблюдателей в Алеппо для контроля за эвакуацией людей из восточных кварталов города, Джаафари напомнил, что сирийские власти длительное время гарантировали безопасность международных наблюдателей. Дипломат подчеркнул, что за это время многие сирийские солдаты погибли, защищая представителей международных организаций.

Текст резолюции был составлен на основе проектов предложенных Российской Федерацией и Францией. Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин накануне заявил, что Совбез ООН смог прийти к «хорошему тексту» проекта резолюции по Алеппо.

По мнению Башара Джаафари, лучше говорить о формировании мониторинговой группы из тех сотрудников международных и гуманитарных организаций, которые уже находятся в Алеппо. В этом случае вопрос будет решен гораздо быстрее.