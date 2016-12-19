Москва, 19 декабря, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Вероломное убийство российского посла Андрея Карлова в Турции требует оперативного расследования и безусловного наказания всех причастных к этому кровавому преступлению. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Флаг России

«Мы будем безусловно требовать соответствующей реакции всех международных организаций. Это теракт в отношении нашей страны. Убийцы не смогут избежать возмездия», — отметил он.

«Очевидно, что подобным образом международные радикально настроенные силы пытаются не только отомстить нашей стране за успешное освобождение сирийского Алеппо от террористов, но и стремятся поссорить Турцию и Россию, помешать турецким властям восстанавливать отношения с нашей страной», — говорит он.

Российским туристам следует учесть уровень опасности в Турции. «К сожалению турецкие правоохранители не сумели обеспечить безопасность и предотвратить резонансное преступление. Подобный уровень опасности должен быть учтён российскими гражданами при пребывании на территории Турции», — полагает парламентарий.

«Кроме того, считаю, что и в других странах, особенно в тех, где существуют деструктивные силы, поддерживающие терроризм, необходимо усилить меры безопасности в отношении наших дипломатических сотрудников, их семей и предупреждать о возможной опасности путешествующих россиян», — заключил Железняк.

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт, отметила она.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг осудил убийство Андрея Карлова. «Я осуждаю убийство посла России в Турции. Мои соболезнования его семье и российскому народу. Нет оправданий такому отвратительному акту», — сказал он.