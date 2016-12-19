Москва, 19 декабря, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Убийство посла — это преступление против России, это международный террористический акт, совершенный вне пределов России против гражданина РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

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Первичная информация, получаемая от СМИ, свидетельствует, что объектом террористического акта был именно Андрей Карлов, отметила депутат. «По данному факту должно быть возбуждено уголовное дело следственными органами РФ и проведены все действия по установлению организаторов, пособников и источников финансирования этого чудовищного преступления. Преступники должны понести ответственность», — заявила она.

При этом, по мнению Яровой, «это вопрос не только уголовного права, это вопрос суверенных интересов и безопасности нашей страны».

Она напомнила, что в России установлен состав преступления «международный терроризм», предусматривающий пожизненное лишение свободы за такие преступления.

Отметим, что по статье 361 Уголовного кодекса «совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации, а также угроза совершения указанных действий — наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы».

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт, отметила она.