Москва, 19 декабря, 2016, 21:13 — ИА Регнум. В Госдуме требуют тщательного расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря. «Это циничное и подлое преступление, которое, требует самого тщательного и глубокого расследования. Виновные — как исполнители, так и заказчики — должны быть привлечены и самой серьезной ответственности», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Russia-now.com Леонид Слуцкий

«Безусловно, оно должно получить соответствующую оценку на уровне Совбеза ООН», — отметил парламентарий.

При этом депутат не исключает, что «теракт может быть провокацией, направленной на срыв восстановления двусторонних отношений между Россией и Турцией».

«Если это так, то очень хочется надеяться, что заказчики этого варварского преступления не добьются желаемого и нового витка охлаждения в российско-турецких отношениях не будет», — заявил Слуцкий.

Посол России в Турции Андрей Карлов, на которого было совершено нападение в Анкаре, скончался от полученных ранений, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия квалифицирует убийство дипломата как теракт, отметила она.

ООН осуждает покушение на посла РФ в Турции Андрея Карлова и считает, что этому нападению не может быть оправдания, заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «Нападению на дипломата или на посла не может быть оправдания», — сказал Дюжаррик. По его словам, в ООН надеются, что ответственные за покушение будут привлечены к правосудию.