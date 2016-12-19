Москва, 19 декабря, 2016, 20:54 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации подтвердило гибель российского посла в Турции Андрея Карлова. Соответствующее заявление сделала сегодня, 19 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Москва рассматривает убийство своего посла в Анкаре, как террористический акт.

Bernt Rostad Здание МИД России (фрагмент)

Напомним, российский посол в Турции Андрей Карлов открывал сегодня фотовыставку «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Когда дипломат произносил речь, сзади к нему подошел вооруженный мужчина и произвел несколько выстрелов в спину.

Посол с тяжелыми ранениями был экстренно госпитализирован, но в больнице он скончался от полученных ран. В результате нападения также пострадали три человека.

Полицейский спецназ Турции ликвидировал убийцу российского посла.

По предварительным данным, у убийцы посла Карлова было полицейское удостоверение, которое позволило ему попасть внутрь Галереи современного искусства. Также сообщается, что стрелок — 22-летний гражданин Турции, предположительно курд. После стрельбы в посла он выкрикивал исламистские экстремистские лозунги.