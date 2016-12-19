Севастополь, 19 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум. В Севастополе попал в ДТП автомобиль скорой помощи, двигавшийся по улице Толстого с включенным проблесковым маячком и звуковым спецсигналом. «Скорая» по касательной столкнулась с внедорожником, не уступившим ей дорогу, после чего вылетела на тротуар и врезалась в стену дома номер 20. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал свидетель происшествия Пётр Левков.

Фото Петра Левкова Авария с участием автомобиля скорой помощи в Севастополе

«Спортивный внедорожник марки Kia проигнорировал звук сирены, пошел на обгон автомобилей справа. А «скорая» ехала ему навстречу и тоже по центру дороги, также объезжая автомобили справа. «Скорая» и внедорожник столкнулись по касательной, машину «скорой» перекинуло на противоположный край дороги, она перелетела на тротуар, ударилась в пристройку жилого дома и влетела в палисадник», — рассказал Левков.

По словам очевидца, в ДТП никто не пострадал, через 15 минут пациента из скорой забрала другая бригада медиков. О состоянии здоровья пациента пока больше ничего неизвестно. По словам Петра Левкова, пока очевидцы происшествия выясняли, все ли целы в автомобиле скорой помощи, неизвестный мужчина скрутил с внедорожника один номерной знак, а второй «прикрыл тряпкой».

«Я думаю, за рулём сидел не этот мужчина, а женщина 25-ти лет на вид. Я её увидел уже, когда она стояла рядом с автомобилем. И судя по тому, как действовал мужчина, запрещал мне снимать на телефон номерные знаки, как общался с другими людьми, он скорее всего имеет отношение к силовым структурам», — поделился предположением Левков.

В пресс-службе МВД в Севастополе корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку на месте происшествия. «Водитель «скорой помощи» не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части», — заявили в пресс-службе ведомства.