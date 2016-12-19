В Астрахани заложили камень в фундамент азербайджанского делового центра
Астрахань, 20 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. В Астрахани дан старт строительству азербайджанского делового центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Астраханской области 20 декабря, капсула в фундамент будущего здания была заложена на улице Бакинской. В мероприятии приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с помощником президента, заведующим отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасановым.
Перед церемонией закладки капсулы был подписан документ, символизирующий начало реализации проекта. Как отметил Али Гасанов, «с Астраханской областью Азербайджан связывают давние узы дружбы. В частности вот уже несколько лет с регионом плодотворно и результативно сотрудничает Наримановский район города Баку». Совместно реализованы несколько гуманитарных проектов в Астрахани и Баку.
Азербайджанский деловой центр, который, по обещанию Гасанова, будет построен до конца 2017 года, станет вторым в России. Первый — центральный — возводится в Москве. Помощник президента Азербайджана выразил надежду, что этот проект будет способствовать расширению торгово-экономических отношений, деловых, культурных и социальных связей.
«Азербайджан планирует и дальше развивать отношения с Россией и её регионами», — заверил высокий азербайджанский гость.
Напомним, до церемонии закладки капсулы в строительство делового центра в Астрахани, делегация Астраханской области во главе с губернатором Александром Жилкиным посетила Азербайджан, где провела переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Официальный визит состоялся 15−16 декабря. В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Александр Жилкин вручил ему аттестат профессора Астраханского госуниверситета и атрибутику образовательного учреждения. Такой чести президент Азербайджана удостоился за вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.
Напомним, возведение делового центра станет очередным проектом Фонда Гейдара Алиева, договорённость о котором достигнута в ходе работы седьмого российско-азербайджанского межрегионального форума в ноябре 2016 года. Открытие объекта запланировано на следующий год в рамках празднования 300-летия со дня образования Астраханской губернии.