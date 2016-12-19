Астрахань, 20 декабря, 2016, 00:45 — ИА Регнум. В Астрахани дан старт строительству азербайджанского делового центра. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Астраханской области 20 декабря, капсула в фундамент будущего здания была заложена на улице Бакинской. В мероприятии приняла участие делегация Азербайджанской Республики во главе с помощником президента, заведующим отделом по общественно-политическим вопросам администрации президента Азербайджана Али Гасановым.

Mid.astrobl.ru Азербайджанский деловой центр

Перед церемонией закладки капсулы был подписан документ, символизирующий начало реализации проекта. Как отметил Али Гасанов, «с Астраханской областью Азербайджан связывают давние узы дружбы. В частности вот уже несколько лет с регионом плодотворно и результативно сотрудничает Наримановский район города Баку». Совместно реализованы несколько гуманитарных проектов в Астрахани и Баку.

Азербайджанский деловой центр, который, по обещанию Гасанова, будет построен до конца 2017 года, станет вторым в России. Первый — центральный — возводится в Москве. Помощник президента Азербайджана выразил надежду, что этот проект будет способствовать расширению торгово-экономических отношений, деловых, культурных и социальных связей.

«Азербайджан планирует и дальше развивать отношения с Россией и её регионами», — заверил высокий азербайджанский гость.

Напомним, до церемонии закладки капсулы в строительство делового центра в Астрахани, делегация Астраханской области во главе с губернатором Александром Жилкиным посетила Азербайджан, где провела переговоры по вопросам развития двустороннего сотрудничества. Официальный визит состоялся 15−16 декабря. В ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Александр Жилкин вручил ему аттестат профессора Астраханского госуниверситета и атрибутику образовательного учреждения. Такой чести президент Азербайджана удостоился за вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.

Напомним, возведение делового центра станет очередным проектом Фонда Гейдара Алиева, договорённость о котором достигнута в ходе работы седьмого российско-азербайджанского межрегионального форума в ноябре 2016 года. Открытие объекта запланировано на следующий год в рамках празднования 300-летия со дня образования Астраханской губернии.