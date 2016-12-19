СМИ: Убийца российского посла в Турции убит полицейскими
Анкара, 19 декабря, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Неизвестный вооруженный мужчина, застреливший посла России в Турции Андрея Карлова, убит полицейскими при задержании, сообщает турецкий телеканал NTV.
Imperiyanews.ru
Андрей Карлов
Напомним, неизвестный вооруженный мужчина проник в Центр современного искусства в Анкаре на церемонию открытия российской фотовыставки. Посол России в Турции Андрей Карлов произносил речь, когда нападавший выстрелил ему в спину. От полученных ран Андрей Карлов скончался.
По сообщениям СМИ, в здании Центра современного искусства некоторое время шла перестрелка, а затем появились сообщения о ликвидации убийцы полицейскими.