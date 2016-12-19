Москва, 19 декабря, 2016, 20:27 — ИА Регнум. О нападении на Посла РФ в Турции Андрея Карловадоложили президенту РФ Владимиру Путину. «Президенту доложено о нападениина Посла РФ в Турции. Информация проверяется, президент планирует заслушатьдоклад министерства иностранных дел и руководителей спецслужб», — заявил пресс-секретарьглавы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестный выстрелил в Карлова в Анкаре, где тот должен был открытьфотовыставку. Позже стало известно, что российский посол скончался отполученных ран в госпитале.