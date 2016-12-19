Иркутск, 19 декабря, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Число погибших в результате отравления «Боярышником» в Иркутске возросло до 49 человек. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают местные СМИ.

Больничная койка

По последним данным общее число пострадавших составляет 57 человек. 49 из них погибли. Состояние оставшихся оценивается, как крайне тяжелое.

Напомним, все пострадавшие отравились метиловым спиртом, который входил в состав концентрата «Боярышник», предназначенного для принятия ванн.

Полиция уже обнаружила подпольный цех, где разливали этот «Боярышник». Он находится в садоводстве имени Шестой пятилетки в Ленинском районе Иркутска. Также поддельный алкоголь разливали в бутылки со следующими этикетками: «Белая береза», «Царская водка», «Финское серебро», «Пшеничная». Задержаны два частных предпринимателя, которым принадлежал указанный цех.