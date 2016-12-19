Тамбов, 19 декабря, 2016, 19:53 — ИА Регнум. Тамбовщина планирует досрочно, в 2016 году, завершить областную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Об этом заявил заместитель главы администрации области Игорь Кулаков на пресс-конференции, подводя итоги уходящего года в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона.

Александр Лактионов. Переезд на новую квартиру. 1952

Напомним, программа была принята в апреле 2013 года. А срок ее реализации рассчитан до 1 сентября 2017 года. Тамбовская область планирует завершить программу досрочно, до 1 января 2017 года. Учитывая успешный опыт реализации программы и ее досрочное завершение, вице-губернатор надеется на бонус в виде дополнительного финансирования из Фонда реформирования ЖКХ на дальнейшее расселение аварийного жилья.

Заместитель главы администрации области Игорь Кулаков в очередной раз подчеркнул, что реализация государственной программы по переселению граждан из аварийного жилья — одно из приоритетных направлений сферы ЖКХ в регионе. По рангу субъектов, который составляет Фонд реформирования ЖКХ, Тамбовская область занимает третье место в стране по реализации программы. По состоянию на 1 декабря программа выполнена на 167%. В общей сложности, благодаря реализации программы, удастся расселить людей с 44 тыс. кв. метров аварийного жилья, отнесённого к этой категории до 1 января 2012 года.

Вместе с тем, жилой фонд продолжает изнашиваться. Как отметил Игорь Кулаков со ссылкой на данные управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний момент аварийный жилфонд насчитывает еще 42 тыс. кв. метров жилых домов.

Напомним, летом 2016 года в Тамбове побывал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он высоко оценил работу региональной власти по реализации программы переселения граждан из аварийного жилья. В Тамбове он заявил о том, что программа будет продолжена. Для ее реализации уже подготовлена нормативная база, соответствующий проект в ближайшее время будет рассмотрен в Госдуме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об итогах реализации программы по переселению из «аварийки» глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рассказал президенту России Владимиру Путину. По рангу субъектов, который составляет Фонд реформирования ЖКХ, Тамбовская область занимала в ноябре четвертое место в стране по реализации программы.