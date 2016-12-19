Симферополь, 19 декабря, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Авторы нового логотипа Крыма внесли в него политику, использовав разные шрифты в слове «Крым» и выделив более тонким шрифтом именно букву «ы». Об этом написала в соцсети жительница Крыма, журналист и общественник Маргарита Шитова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новый логотип Крыма за миллион рублей

«Ущербная (на фоне монументальных соседей) буква оставляет неприятный политический привкус, — пишет общественник. — Не так давно мы ликовали, что «кiт» стал «котом», а «КрИм» — «КрЫмом». Проекты, где ставят под сомнение этот факт, мне не нравятся. В моем КрЫму все буквы на своем месте и возврату, замене и сомнениям не подлежат».

Буква «ы» — это единственное, что отличает написание слова «Крым» в русском и украинском языке. В украинском языке — «Крим». Поэтому и вызывает вопросы написание буквы не выделенным шрифтом, когда рядом стоят буквы более жирных шрифтов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Крыму представили логотип полуострова, который будет в дальнейшем использоваться для продвижения его туристического бренда. Министерство курортов и туризма республики заплатило за разработку концепции логотипа 1 млн рублей.