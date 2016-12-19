Киев, 19 декабря, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Президент Украины поручил своей администрации разработать операцию по политическому и физическому уничтожению Надежды Савченко, заявила сама экс-депутат в интервью украинскому телеканалу NewsOne.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дивчина

По словам Савченко, Порошенко поручил своей администрации сделать все возможное, чтобы «уничтожить, арестовать, а если не получится, то повесить на меня все, что они хотят. Ну или просто уничтожить физически». По мнению экс-депутата Верховной Рады Украины, если у администрации не получится ее дискредитировать, то вероятно и физическое уничтожение.

При этом Надежда Савченко заявила, что ей даже известны «числа и дни, когда это будет происходить».

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко критически отнесся к переговорам Савченко с лидерами ДНР и ЛНР об обмене пленными, отметив, что «такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране». Парламентская фракция «Батькивщина» отреагировала на встречу Савченко с руководством ДНР и ЛНР тем, что исключила депутата Надежду Савченко из своих рядов.