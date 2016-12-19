Анкара, 19 декабря, 2016, 19:28 — ИА Регнум. По предварительным данным, нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова было совершено в выставочном зале, где проходит российская фотовыставка. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщают турецкие СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Выстрел

Вооруженный человек, ворвался в здание, где проходит фотовыставка и произвел несколько выстрелов в посла Карлова. Российский дипломат получил серьезные ранения. Он экстренно госпитализирован.

Удалось ли силам правопорядка задержать стрелка не сообщается.

Выясняются все подробности произошедшего.