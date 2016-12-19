Екатеринбург, 19 декабря, 2016, 19:31 — ИА Регнум. В минувшие выходные «Ельцин-центр» в Екатеринбурге посетил российский режиссёр Никита Михалков, которого ранее обвиняли в том, что он, критикуя экспозицию президентского музея, сам в нём так и не побывал. В свою очередь режиссёр заявил, что посетил «Ельцин-центр», чтобы раз и навсегда снять эти разговоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генерал Власов и солдаты РОА

Часть местных СМИ подвергла критике даже визит Никиты Михалкова. Его упрекнули в том, что он посетил только 20% экспозиции, и вместо того, чтобы слушать экскурсовода, большую часть времени сам рассказывал сопровождающим о том, что происходит в президентском музее. Во всём наблюдатели усматривают все признаки информационно-психологической кампании работников «Ельцин-центра» и их заступников против самого Никиты Михалкова и его действий. И это вместо того, чтобы обсуждать саму экспозицию музея Бориса Ельцина, к чему собственно и призывал режиссёр, выступая в Совете Федерации 9 декабря.

Напомним, что Никита Михалков подверг резкой критике центральную часть экспозиции, которая начинается с десятиминутного анимационного ролика об истории России. В нём вся история страны показана как чреда кровавых событий, беспросветного рабства, азиатчины, которая закончилась только с приходом к власти первого президента России Бориса Ельцина. Никита Михалков полагает, что такое изложение событий не просто антиисторично, но и подрывает веру в Родину, особенно среди молодых людей.

«Не может быть культуры без объективного понимания истории. На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — считает режиссёр.

Михалков считает, что необходимо срочно скорректировать программу «Ельцин-центра», чтобы показать другую точку зрения на историю России.

«Это вопрос национальной безопасности, поскольку сотни детей получают этот яд каждый день», — подчеркнул Никита Михалков.

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Именно после этих заявлений в адрес режиссёра посыпался вал критики. Так в пресс-службе президентского музея сообщили, что режиссёр критикует работу организации по принципу «Я Пастернака не читал, но осуждаю», а супруга первого президента России Наина Ельцина и вовсе обвинила его во лжи.

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Однако мы живём в XXI «интерактивном» веке, и любой гражданин страны, который не имеет возможности лично посетить «Ельцин-центр», найти в интернете ролик, который раскритиковал Никита Михалков. Каждый после просмотра может составить своё мнение о том, насколько достоверна представленная в ролике история России. Но ведь не только «мультики» показывают в президентском музее. Там происходят и более скандальные события.

Так, в своём ответном письме Наине Ельциной Никита Михалков подчеркнул, что вовсе не является сторонником разрушения президентского центра.

«Меня интересует не разрушение этого современного Центра, а возможность скорректировать то наполнение, которое там существует, чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев», — написал он.

В свою очередь, замдиректора «Ельцин-центра» по научной работе Никита Соколов сообщил, что намерен подать в суд на режиссёра, так как считает, что его рассуждения на этот счет поняли и воспроизвели неправильно. А что же на самом деле завил Никита Соколов?

Вот что было реально сказано Соколовым на пресс-конференции, посвященной проекту «Последний адрес» в ТАСС-Урал, 10 августа 2016 года:

Никита Соколов:

«И последний важный момент, это уже не научная задача, мне привычнее говорить о научных задачах, но здесь есть важная научно-общественная проблема. Не реабилитированы, по большей части, практически никогда, те люди, которые реально боролись против советской власти. Современная Россия по-прежнему готова их считать врагами народа? Это общественный вопрос, на который надо отвечать. И если мы, фонд «Последний адрес», получим заявку на такого персонажа, мы начнем эту общественную дискуссию».

Сергей Пархоменко:

«Можно подробнее услышать, о ком речь? Это что, белые офицеры, или это заговорщики 30-х годов?»

Никита Соколов:

«Это диссиденты 40-х годов, диссиденты 30-х годов. Были же реальные боевые группы. Они не реабилитированы, хотя ничего не совершили. Это власовцы. Это большая общественная проблема. Давайте, наконец, поднимем этот вопрос. Если появятся эти таблички, заявки на эти таблички, на не реабилитированных… Что мы будем делать? Мы будем считать казаков, которые воевали против большевиков, врагами и ныне живущего народа в России? Я не уверен».

Видео выступления можно посмотреть здесь.

По мнению председателя президиума гражданского комитета «В защиту исторического достоинства» в Екатеринбурге Артёма Брусницина, у Никиты Соколова нет никаких перспектив в суде.

«Можно ли считать «призывом к реабилитации» власовцев «призыв подумать о реабилитации» и высылать заявки на размещение мемориальных табличек не реабилитированных «диссидентов 40-х годов»? Действительно, «призвать подумать» — не то же самое, что прямое требование реабилитации. Только и Михалков, как человек грамотный, говорит, что хочет, «чтобы не призывал историк Никита Соколов именем Бориса Николаевича реабилитировать генерала Власова и власовцев», — считает Артём Брусницин.

Он также подчеркнул, что «власовская» история в «Ельцин-центре» происходит вовсе не первый раз. Так, Артём Брусницын сообщил, что 19 мая 2016 года состоялась дискуссия «Мифы о войне» в «Ельцин-Центре», модератором которой был также Никита Соколов, и на которой бывший глава ИНИОН РАН Юрий Пивоваров призвал «подумать» о «миллионе русских в армии Власова». Тогда Юрий Пивоваров заявил, что и потомки власовцев, бандеровцев, казаков Шкуро, лесных братьев — «имеют право знать, с кем воевали их деды».

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Более того, в октябре в «Ельцин-центре» была открыта выставка о событиях 1956 года в Венгрии под названием «За свободу и независимость! Две недели свободы», в которой не упоминается об участии в событиях разведслужб США, которые спонсировали профашистские послевоенные подпольные группы в Венгрии, такие как «Меч и крест», «Белая гвардия», «Дивизия Ботонд», «Движение национального сопротивления». То есть события 1956 года в Венгрии — это попытка реванша нацистов, а вовсе не борьба «за свободу и независимость». И может ли считаться тенденциозная выставка в «Ельцин-центре» об этих событиях, в которой не упомянуты столь щекотливые и неудобные факты попыткой реабилитации бывших пособников Гитлера в Венгрии?

Вот и выходит, что в то время, как Никита Михалков призывает к дискуссии об экспозиции «Ельцин-центра», в самом музее призывают к дискуссии о реабилитации «власовцев» и проводят выставки на которых бывшие приспешники нацистской Германии преподносятся как «борцы за свободу».