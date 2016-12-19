Баку, 19 декабря, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Азербайджан планирует наладить производиство электромагнитного оружия для радиоэлектронной борьбы, сообщает агентство АПА со ссылкой на министра оборонной промышленности страны Явера Джамалова.

ВС Азербайджана

По словам Джамалова, переговоры на тему производства в Азербайджане оружия электромагнитного импульса уже начались и в ближайшие годы в стране начнется производство систем уничтожения радиоэлектронного оборудования противника на расстоянии до двух километров.

Кроме того, министр оборонной промышленности Азербайджана заявил, что главной целью его ведомства является производство ракет дальнего действия, о чем также ведутся переговоры с военно-промышленными компаниями мира.

Он подчеркнул, что продукция военного назначения, произведенная в Азербайджане, уже сейчас продается во многие страны, среди которых Южная корея, США и африканские государства. По мнению министра, это свидетельствует о соответствии продукции самым высоким стандартам.

По информации Джамалова, уже сейчас министерство оборонной промышленности подписало контракты на поставку военной продукции на общую сумму до $110 млн.