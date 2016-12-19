Чебоксары, 19 декабря, 2016, 19:12 — ИА Регнум. В Чувашии планируют оставить без ежемесячной денежной выплаты малоимущие многодетные семьи. Это коснётся семей, в которых третий и последующие дети, в том числе приёмные, появятся в 2017 году. Соответствующий проект решения вынесен на рассмотрение Госсовета Чувашии 20 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. Парламентарии ссылаются на правила предоставления федеральных субсидий и отсутствие средств в республиканском бюджете.

ИА REGNUM Детский рисунок на асфальте

Данная мера государственной поддержки была введена в Чувашии в 2013 году. Получателями ежемесячной денежной выплаты являются семьи с подушевым доходом ниже среднедушевого денежного дохода населения республики при рождении или усыновлении третьего (либо последующего) детей. Средства выплачиваются до достижения ребенком трёхлетнего возраста. В настоящее время такую выплату в Чувашии получают более 5,6 тыс. семей.

Согласно законопроекту, с 2017 года данную меру господдержки планируется отменить. С этой инициативой выступил комитет Государственного совета Чувашии по социальной политике (возглавляет экс-уполномоченный по правам ребёнка в Чувашии Вячеслав Рафинов), ссылаясь на критерии отбора для федеральной поддержки, которое предполагает софинансирование.

«Чувашская Республика перестала соответствовать критериям отбора субъектов Российской Федерации для включения в перечень в связи с тем, что величина суммарного коэффициента рождаемости по Чувашской Республике за ряд лет превышала среднее значение по РФ и отмечается естественный прирост населения. Так, например, в 2015 году величина суммарного коэффициента рождаемости по Чувашской Республике составила 1,935, а среднее значение по Российской Федерации за аналогичный период — 1,784. В 2014 году при среднем значении суммарного коэффициента по РФ 1,75 коэффициент рождаемости по Чувашской Республике составил 1,878», — говорится, в частности, в пояснительной записке.

По расчётам парламентариев, сохранение указанной выплаты на детей, рожденных после 31 декабря 2016 года, потребует дополнительно из республиканского бюджета порядка 175,4 млн рублей в год. «В сложившихся экономических условиях увеличение расходных обязательств Чувашской Республики в 2017 году практически невозможно», — говорится, в частности, в проекте обращения Госсовета Чувашии в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Соответствующее обращение «с просьбой пересмотреть критерии отбора» регионов для оказания федеральной поддержки на условиях софинансирования чувашские депутаты также планируют рассмотреть 20 декабря.

Отметим, в Чувашии ежегодно сокращается численность населения: с 2006 года население уменьшилось на 42,3 тыс. человек, прогнозируется снижение численности до 2025 года на 94,57 тыс. человек. По данным Минздрава Чувашии, в 2015 году размер повышенного пособия составлял 1071 рубль, стандартного — 329 рублей (в семьях со среднедушевым доходом более 150% величины прожиточного минимума). Напомним, в III квартале 2016 года прожиточный минимум на душу населения в Чувашии составил 8376 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чувашия в этом году оптимизировала социальные бюджетные расходы, ужесточив условия получения льгот и вводя критерий адресности и нуждаемости граждан. Изменения касаются условий выплаты детских пособий, маткапитала, льготных проездных для учащихся, платы за детсад и социальной поддержки ветеранов труда.

В частности, с этого года ежемесячное пособие на ребёнка в повышенном размере получают только те семьи, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, в то время как ранее — при доходе менее 150% прожиточного минимума. Нововведения ударили и по карману многодетных семей в части условий получения республиканского материнского (семейного) капитала, размер которого составляет 100 тыс. рублей. Теперь право на его получение имеют только семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума (малоимущие семьи).

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Напомним, что сейчас правительство Чувашии отыгрывает назад в резонансном деле о лишении льгот работающих ветеранов труда. После судебных проигрышей чувашские власти возвращают пенсионерам часть отобранных льгот. Решение о реанимации ветеранских льгот было рассмотрено на заседании регионального Кабинета министров. 20 декабря его предстоит рассмотреть Госсовету Чувашии, который в прошлом году пошёл на поводу регионального правительства и отменил льготы работающим ветеранам.

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