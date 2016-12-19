Радио REGNUM: выпуск за 19 декабря
Москва, 19 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- В Якутии потерпел крушение самолет Ил-18 Министерства обороны России;
- Бывший госсекретарь США Киссинджер о Владимире Путине: он все просчитывает и отстаивает интересы России;
- Американский сенатор Джон Маккейн о периоде президентства Обамы: США утратили мировое лидерство;
- В НАТО признали, что Россия не собирается нападать на страны альянса;
- Швеция отказывается от «ядерного зонтика» НАТО. Особенно под управлением Трампа;
- Еврокомиссия может лишить Польшу права голоса в Евросовете.