Калининград, 19 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый» сегодня, 19 декабря, вернулся из дальнего похода в военную гавань г. Балтийска Калининградской области.

Сторожевой корабль Балтийского флота «Ярослав Мудрый»

С лета 2016 года фрегат входил в состав постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье, а также держал на антипиратскую вахту в Аденском заливе.

Мировым СМИ «Ярослав Мудрый» стал известен после инцидента 17 июня, когда американский эсминец Gravely опасно сблизился со сторожевиком. В частности, экипажем корабля США было проигнорировано правило 13 «Обгон» Международных правил предупреждения столкновений судов.

В свою очередь ВМС США заявили, что экипаж российского корабля сам «вёл себя непрофессионально».

В общей сложности, «Ярослав Мудрый» находился в походе более шести месяцев, оставив за кормой более 30 тысяч морских миль. За это время кораблем совершены деловые визиты в кубинский порт Гавана, порт Пойнт-Фортин Республики Тринидад и Тобаго, а также в ряд других иностранных портов.

На торжественном митинге командир корабля капитан 3-го ранга Александр Новожилов доложил командующему Балтийским флотом вице-адмиралу Александру Носатову о том, что фрегат вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению.

По традиции, экипажу были вручены традиционные хлеб-соль и жареный поросёнок.