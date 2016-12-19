Рим, 19 декабря, 2016, 17:59 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В статье «Россия: Кирилл, Франциск и Путин» журналист Лоренцо Прецци на страницах интернет-издания settimananews. it пытается разобраться, почему православная и католическая церкви настолько далеки. По случаю 70-летия Патриарха Кирилла (20 ноября) и 80-летия Папы римского Франциска (17 декабря) случилось много взаимных визитов между католической и православной церквями. Как отмечается в статье, российские СМИ не говорят много о Папе, но если они это и делают, то с уважением и, прежде всего, чтобы подчеркнуть общность взглядов (даже принудительно) в соответствии с внутренним консерватизмом и позицией России по Сирии и по украинскому кризису. Некоторые епископы и епархиальные священники восхищаются и немного завидуют католикам. Но большинство православных людей, по-прежнему, относятся настороженно или враждебно к католической церкви.

В разжигании непонимание между верующими Запада и Востока журналист обвиняет… российские СМИ, ведь «именно они всячески поддерживают риторику возвращения великой России как сверхдержавы на международную арену. «Тревога предстоящей войны распространилась в России». «50 000 солдат НАТО на границе готовы к интервенции. Простые люди хотят знать, действительно ли так неизбежна война, как о ней говорят средства массовой информации».

При этом, как считает господин Преции, маневры НАТО «очень незначительны», а подпитывает их страх «польского, белорусского и эстонских народов, напуганных военной оккупацией Крыма и войной на Донбассе». «Варшавский договор больше не существует. Экономика России слишком слаба, а олигархи, которые правят рынком, и нынешние российские политики не готовы потерять бизнес, рынок недвижимости и банки. Не хотят они отказываться и от западных школ для своих детей».

Таким образом, следуя мысли журналиста, «в отсутствие реальной объединяющей идеологии в России неким клеем, который смог объединить общество, стало то, что многие наблюдатели называют «ультраконсерватизм», то есть возвращение к символам и традициям царской России и советского прошлого, со следами милитаризма, ссылкой на православие в условиях культурного, гражданского и религиозного упадка Запада. Эти тезисы подпитывают новые учебники в школах, играющие в переписывание истории страны. Возведение различных памятников и церквей (30 000 в течение последних 25 лет, 5000 начиная с 2010 года) является следствием».

«Гражданскую роль православия в России продвигает само политическое руководство страны. Традиция особенной связи между Церковью и властью является общим императивом. Кирилл оседлал русский мессианизм, русская церковь мнит себя спасителем человеческого общества и христианской цивилизации, при этом Запад погружается в пучину, где церкви (протестантские и англиканские и, в частности, католические) утратили свою роль. Социальная помощь (бедные, иммигранты, безработные) замещается озабоченностью сексуального и семейного характера. Все перечисленное выше, как утверждает автор, также отдаляет православную церковь от католической».

«Среди православных россиян растет новый фронт, поддерживающий жизнь, при поддержке нового омбудсмена по правам ребенка Анны Кузнецовой и депутата Госдумы Елены Мизулиной. Ведётся сбор подписей, чтобы внести в Думу предложение ввести запрет на аборты. Первый этап стратегии предусматривает отмену аборта как бесплатной медицинской услуги. Эта инициатива была хорошо воспринята патриархом Кириллом, который торжественно ее подписал, хотя его пресс-секретарь дал понять, что это частная инициатива, Кирилл подписал ее не в качестве главы Православной Церкви. Кирилл поручил епископам создать семейное консультирование, чтобы сопровождать женщин и убедить их отказаться от намерения сделать аборт. Лоренцо Прецци пишет, что трудно представить себе массовый митинг в Москве, как это сделали польские женщины в Варшаве, выступившие против ограничительного законопроекта (4 октября)».

После избрания Трампа, широко признанного в России, говорят о закулисном обмене: Россия делает свою позицию по Сирии более гибкой, а США закрывают глаза на Украину, которая, в числе прочего, имеет важное значение для памяти и настоящего православной церкви. По информации автора, «на Украине существует самый большой процент практикующих верующих, историческое место русского православия — Киев, а значит, существует опасность раскола. И еще: 40 приходов перестали быть пророссийскими церквями и стали греко-католическими. (в тексте нет никакой ссылки на источник информации). Вывод автора: авторитарные черты российской власти очевидны. В отличие от прошлого, они не практикуют больше чистки и убийства, а занимаются тщательным контролем благодаря эффективному взаимодействию с электронными средствами массовой информации. Следят за всеми. Все это имеет военный аспект — кибервойна уже в программах и в действиях».