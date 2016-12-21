Чебоксары, 21 декабря, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В условиях кризиса, когда особенно остро ощущается дефицит бюджетных средств и отдельные регионы, чтобы удержаться на финансовом плаву, идут на непопулярные социальные решения, нарастают конфликты при формировании бюджетов. О проблемах публично заявляют органы местного самоуправления, акцентируя внимание на высокой закредитованности и опасно растущих муниципальных долгах. В том числе виня в этом и региональные власти, которые вынуждают принимать не обеспеченные финансово расходные обязательства. Один за другим мэры требуют у губернаторов пересмотреть межбюджетные отношения, иные муниципалитеты переходят в открытое противостояние. Великий Новгород, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ — города, которые уже вошли в резонансную федеральную повестку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, Минфин Чувашии Выписка из Государственной долговой книги Чувашской Республики о долговых обязательствах по состоянию на 1 декабря 2016 г

ЧЕБОКСАРЫ

Вопрос о необходимости пересмотра межбюджетных отношений ставят даже лояльные руководители региональных центров, предпочитая лавировать и договариваться. Так, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ещё летом отчитываясь о работе за I полугодие 2016 года, особое внимание акцентировал на растущем муниципальном долге: главный налоговый донор республиканского бюджета вынужден наращивать объём коммерческих кредитов, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, в том числе возложенных на него республикой. Бюджет на 2017 год чебоксарские власти сверстали без дефицита: согласно проекту, доходы и расходы столицы предлагается утвердить в размере 6,854 млрд рублей. Доходы меньше уровня 2015 года на 18,4%.

Сколько стоит долг

За последние 5 лет муниципальный долг Чебоксар увеличился почти вдвое и к началу 2017 года прогнозируется в размере 2,204 млрд рублей (71,7% к собственным доходам). Стоит отметить, что обслуживание муниципального долга, в структуре которого почти 87% занимают банковские кредиты, стоит практически столько же, сколько и государственного долга Чувашии, который более чем в 7 раз превышает долг Чебоксар. Как известно, с обвалом рубля и ростом банковских ставок федеральный центр стал замещать регионам дорогостоящие коммерческие кредиты бюджетными, к тому же снизив процентную ставку в 20 раз — с 2% до ничтожных 0,1%. Поэтому сегодня в госдолге республики — 88,4% это бюджетные кредиты и только 3,6% — коммерческие. В чувашской столице всё в точности до наоборот, при этом процентные ставки по банковским кредитам за три года возросли с 7% до 12,5%.

Структура долгов Чувашии и Чебоксар

На 1 ноября 2016 года госдолг Чувашии составил 10,54 млрд рублей — на его обслуживание направлено около 143 млн рублей. Муниципальный долг Чебоксар на ноябрь 2016 года составил 1,48 млрд рублей — на его обслуживание потрачено почти 149,4 млн рублей. Прогнозно на начало 2017 года госдолг Чувашии превысит 16,28 млрд рублей и его обслуживание обойдётся в 220 млн рублей. В Чебоксарах муниципальный долг составит 2,2 млрд рублей при расходах на его обслуживание в размере 176,7 млн рублей.

Динамика государственного долга Чувашской Республики и муниципального долга города Чебоксары за 2013−2016 годы

тыс. рублей

2013

2014

2015

На 01.11.2016

2016 (прогноз)

ппр

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, чебоксарские власти косвенно ставили вопрос о «статусе столицы»: Чебоксары, где проживает половина населения республики и которые формируют доходную бюджетную политику региона, ожидают и равноценного внимания, поддержки и понимания со стороны регионального бюджета. Для погашения муниципального долга и покрытия дефицита бюджета, столица по максимуму использовала дешёвые бюджетные кредиты (по ставке 0,1% годовых): из федерального бюджета Чебоксары получили 300 млн рублей (1/12 объёма собственных доходов), из республиканской казны — 54 млн рублей сроком на 9 месяцев. И если на уровне федерации это — финансовый «потолок», то регионам даны полномочия по увеличению кредитного лимита муниципалитетам. Однако понимания с республикой до настоящего времени не достигнуто, и город вынужден брать коммерческие кредиты — на социальные обязательства и объекты, на инфраструктурные проекты, продолжая наращивать долги и ожидания благосклонности республиканских властей.

Чего хотят власти Чебоксар

Государственный или муниципальный долг — это не просто бюджетная категория, а вполне конкретные обязательства перед гражданами по созданию комфортной среды проживания, по строительству детсадов, школ и спорткомплексов, мостов, дорог и тротуаров … и, к сожалению, даже повышение зарплат бюджетникам по майским указам президента. Власти всех уровней вынуждены констатировать, что кредиты уходят на «проедание», а не на развитие. Их усилия направлены на вышестоящий уровень: губернаторы ищут финансовой поддержки в Москве, мэры — у глав регионов.

Так, для увеличения доходной части городской казны власти Чебоксар просят региональное правительство увеличить норматив отчислений НДФЛ с 22% до 30%, что напрямую сказывается и на объёме налоговых доходов на душу населения: по данному показателю Чебоксары занимали по итогам первого полугодия предпоследнее, 13 место в Поволжье (4,7 тыс. рублей на 1 человека). В числе предложений также — пересмотр методики распределения средств Дорожного фонда Чувашии, 40% которого формируется за счёт столичных автовладельцев, при этом в городскую казну возвращается только 23%.

Примечательно, что 4,5-миллиардный Дорожный фонд Чувашии на 1 ноября текущего года был освоен только на 56% (или около 2,54 млрд рублей). В Минтрансе Чувашии рассчитывают, что по итогам 2016 года неосвоенными могут остаться 905 млн рублей, или 20% выделяемой суммы. Кроме того, республика попала в число регионов, к которым были претензии со стороны Счётной палаты России из-за несбалансированных запланированных показателей по вводу дорог. Эксперты отмечают, что с одной стороны, регионы «просят деньги у федерального центра», а с другой стороны — «сидят на мешке с деньгами» и не могут их освоить. При этом в Чебоксарах продолжается реализация таких масштабных дорожных проектов, по которым периодически встают проблемы, как строительство развязки пр. Айги-Фучика, реконструкция и расширение Московского моста, ряда других объектов дорожной инфраструктуры.

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Регионы наращивают резервные фонды

Вместе с тем стоит отметить, что регионы стали создавать свою собственную «подушку безопасности». Наряду с существовавшим в Чувашии Резервном фонде Кабинета министров республики с объёмом на этот год в 60 млн рублей, летом этого года был создан ещё один Резервный фонд Чувашской Республики — сначала с объёмом порядка 560 млн рублей, который затем увеличили до 2 млрд рублей. Минфин считает это «позволит обеспечить стабильность, устойчивость бюджета», заявляя, что на следующий год «средства будут направлены в том числе на прорывные проекты», в том числе на выполнение майских указов президента». Часть экспертов склоняется к тому, что Минфин Чувашии замкнул на себе резервные средства, чтобы «лишний раз не заниматься публичным распределением денег, в том числе муниципалитетам».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, столица Чувашии является главным налоговым донором для региональной казны, при этом в муниципальном бюджете остаётся менее 10%: в I полугодии от городских налогоплательщиков поступило 12,1 млрд рублей, из них почти 6,5 млрд рублей ушли в республиканский бюджет, обеспечив ему 65,4% от общего объема налоговых поступлений республики. Ещё 4,5 млрд рублей перечислено в федеральный бюджет. В результате в бюджете Чебоксар осталось всего 1,1 млрд рублей. Если говорить о возврате средств в муниципальный бюджет в виде межбюджетных трансфертов, то в 2015 году из 19 млрд рублей, поступивших в республиканский бюджет, в Чебоксарах было собрано 13 млрд рублей, из них в качестве трансфертов вернулось в город только 4 млрд рублей.

ИРКУТСК

Пока в одних регионах мэры только пытаются договариваться с губернаторами, в других уже демонстрируют согласие и примирение. В Иркутской области после возникшего межбюджетного конфликта региональная власть пошла на уступки. Губернатор Сергей Левченко внёс поправку в закон об изменении налоговых отчислений в местные бюджеты, которая стала отражением позиции областной власти и мэров муниципалитетов. Поправка предполагает увеличение с 2017 года для городских округов и сельских поселений нормативов отчислений от налогов, взимаемых в связи с применением УСН, до 30%. Бюджету Иркутска это позволит получить дополнительно около 700 млн рублей. Это решение оценили как «компромиссное». Общественники заявили о том, что данный шаг говорит об умении региональных элит договариваться.

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Напомним, ранее мэр Иркутска Дмитрий Бердников настаивал на изменении сути межбюджетных отношений, акцентируя внимание на необходимости пересмотра методики распределения средств из Дорожного фонда, поступления от налога на физлиц и просил передать 25% налогов от упрощенной системы налогообложения. В местных СМИ сообщалось, что это позволит пополнить городскую казну на 1,7 млрд рублей.

НОВОСИБИРСК

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил внести правки в региональный бюджет и ввести раз в квартал обсуждение с участием городских властей политики межбюджетных трансфертов. Кроме того, Локоть заявил, городские власти столкнулись с необходимостью сдерживать расходную часть бюджета, так как в 2014 году, после перераспределения НДФЛ, Новосибирск лишился 3,5 млрд налоговых доходов. С этого времени ощущается «острейший дефицит бюджета».

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«Все наши задачи мы решаем в условиях острейшего дефицита бюджета. На сегодняшний день уменьшение собственных доходов, а также существенное снижение целевых поступлений из областного бюджета приводит к невозможности, без участия вышестоящих бюджетов, самостоятельно продолжать строительство социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, а также полноценно планировать работу по другим направлениям, приоритетным для развития города. Мы столкнулись с острейшей необходимостью сдерживать объемы расходов», — отметил, в частности, Анатолий Локоть. Градоначальника поддержали и некоторые депутаты горсовета в вопросе «отобранных» миллиардов, заявив, что «ситуацию нужно менять». Вице-спикер горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов заявил, что основная причина нехватки средств — несправедливость межбюджетных отношений между муниципальным, региональным и федеральным уровнями.

УЛАН-УДЭ

Резонансное межбюджетное противостояние произошло в Бурятии, где власти Улан-Удэ вступили в открытое противостояние с региональным правительством. В ноябре глава Бурятии Вячеслав Наговицын «дал поручение проанализировать публичные заявления мэрии о роли правительства РБ в закредитованности Улан-Удэ». «Согласно заявлениям чиновников мэрии и мэра г. Улан-Удэ А.М. Голкова, республиканское правительство неоднократно вынуждало мэрию Улан-Удэ и депутатов горсовета принимать расходные обязательства, не обеспеченные финансированием, что привело к высокой закредитованности», — говорилось в сообщении правительства региона.

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Масла в межбюджетное противостояние подлило заявление и. о. председателя комитета по финансам Татьяны Базякиной, сообщившей, что долговая нагрузка Улан-Удэ на конец 2016 года составит 2 683, 41 млн рублей, или 89% от планируемого объема собственных доходов (3017,71 млн рублей) на 2017 год. Власти Улан-Удэ заявили, что бюджет города «можно разгрузить за 5 лет» при условии, что муниципалитету предоставят бюджетный кредит на замещение ранее взятых коммерческих. Это позволило бы сэкономить средства на обслуживание муниципального долга: обслуживание коммерческого кредита в сумме 1 млрд рублей обошлось бы бюджету в 102−103 млн рублей, а бюджетного — в 1 млн рублей. Однако город «все еще лишен этой возможности». Кроме того, мэр Александр Голков вместе с депутатами горсовета потребовал пересмотра распределения УСН между муниципалитетами.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

«Чрезвычайная ситуация» с бюджетом отмечена в столице Новгородской области: в первом чтении проект бюджета-2017 был отклонён депутатами, наблюдатели отмечают преддефолтное состояние бюджета. В частности, согласно проекту, в Великом Новгороде к концу года муниципальный долг возрастёт с 1,6 млрд до 1,8 млрд рублей (так как надо погасить 220 млн рублей дефицита) — при том, что верхний предел долга составляет 1,86 млрд рублей. В структуре долга 91% составляют кредиты банков, 9% — бюджетные кредиты.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев подчёркивает, что «без пересмотра межбюджетных отношений Новгород существовать не сможет». Город обеспечивает 70% доходов областного бюджета, при этом получая обратно менее 10%. В частности, он просит правительство региона часть налога на прибыль от новых производств оставлять в муниципалитетах, пересмотреть часть налога на имущество и отчисления от НДФЛ.

Ситуацию накаляет противостояние между губернатором Сергеем Митиным и Юрием Бобрышевым (мэра дважды отправляли в отставку и восстанавливали по суду).

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В интервью ИА REGNUM мэр Юрий Бобрышев отмечает, что нынешняя бюджетная ситуация в Великом Новгороде, «наверное, самая тяжёлая», и «наполовину создана искусственно». «Я знаю, о чём говорю, ведь более 10 лет занимался областным бюджетом — до того как стать мэром, я три созыва был депутатом Новгородской областной думы, где был председателем бюджетного комитета. И я знаю, как можно помочь, а как нельзя. И как это делается, когда хочешь, а когда не хочешь, и когда надо «прижать». Понятно, что таким образом можно неугодных руководителей убирать. Межбюджетные отношения должны стимулировать развитие, а не загонять муниципалитеты в угол. Сейчас же получается так: чем больше мы зарабатываем, тем меньше нам остаётся. Нормально это? Это — ненормально!», — подчёркивает Бобрышев.

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Что касается бюджета региона, то в Новгородской области в феврале 2015 года не смогли вовремя погасить задолженность по кредиту ВТБ, и агентством Standard&Poors регион был объявлен допустившим технический дефолт. Перекредитовались, задолженность погасили. На тот момент госдолг был 14,6 млрд рублей — в 2016 году госдолг региона достиг 15,4 млрд рублей, из них более 10 млрд рублей составили бюджетные кредиты (71%). Для того, чтобы Минфин замещал коммерческие кредиты бюджетными, в регионе второй год принимают бездефицитный бюджет.