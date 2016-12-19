Старая Ладога, Ленинградская область, 19 декабря, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Археологи и географы Санкт-Петербурга и Москвы подготовили масштабный проект по восстановлению средневекового ландшафта Старой Ладоги. Эту инициативу представили специалисты Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) на конференции «Ладога и проблемы древней и средневековой истории Северной Евразии» в Староладожском историко-архитектурном и археологическом музее-заповеднике, сообщает пресс-служба ИИМК РАН.

Старая Ладога (лето)

Цель проекта, который планируется реализовать уже в 2017 году, заключается в воссоздании древней Ладоги в историческом ландшафте, что поможет расширить представления о климате, условиях жизни и хозяйстве, которое вели люди в этой местности в период раннего Средневековья, отметил доктор исторических наук, руководитель Староладожской экспедиции, директор ИИМК РАН Владимир Лапшин.

По его словам, к идее реализации этого проекта ученые пришли после того, как в ходе раскопок 2013 года под культурным слоем середины VIII века в южной части Земляного городища были найдены следы распашки. Если прежде условной датой основания поселения считался 753 год, то находка позволила утверждать, что Старая Ладога как поселение была основана ранее середины VIII века.

Читайте также: Старая Ладога в Ленобласти станет единым центром туризма и культуры

В 2017 году Староладожская экспедиция ИИМК РАН отметит 45 лет с момента начала работы. Как отметил Владимир Лапшин, за этот период сделано множество находок, с помощью которых ученые подтвердили историчность описанного в русских летописях призвания варягов и существования Рюрика. Каждый сезон из культурного слоя Ладоги извлекается до тысячи индивидуальных находок, не считая фрагментов глиняной посуды. На раскопку участка площадью около 100 кв. метров затрачивается не менее 4-х лет.

«За весь период работы экспедицией сделано около 40 тысяч находок, однако современные возможности Староладожского музея-заповедника позволяют демонстрировать лишь чуть больше 1% из них — сейчас в его экспозиции представлено не более 500 предметов, остальные хранятся в фондах музея и не доступны публике. В Старой Ладоге нужен новый центр, который объединит выставочный зал и фонды, там же археологи нашей экспедиции могли бы производить реставрацию и первичную обработку», — предложил глава ИИМК РАН.

По его словам, такой центр можно расположить за пределами Староладожской крепости, но в охранной зоне. Сейчас из-за недостатка помещений экспедиция не производит консервацию найденных объектов, которая позволила бы, например, показать туристам, посещающим Старую Ладогу, такие находки, как деревянные постройки VIII—X вв., находки из приладожских курганов. Появление новых площадей позволило бы делать здесь реконструкции, например, воссоздать макет дома в натуральную величину и показать город, каким он был в эпоху викингов.

«Не исключено, что в будущем и сами раскопки в Старой Ладоге могут стать объектом туристического показа, для этого потребуется принять соответствующие меры безопасности», — подчеркнул Лапшин.

Как напоминает ИА REGNUM, современная Старая Ладога — небольшое село в Волховском районе Ленинградской области. Некогда это был крупный город, первая столица Руси. Это место с более чем тысячелетней историей всегда привлекало исследователей — первые раскопки в Ладоге начались еще в 1708 году. В конце прошлого века на территории Старой Ладоги был открыт археологический музей-заповедник. Под охрану взята площадь в 190 гектаров, где находятся архитектурные памятники, застройка XIX — начала XX веков и культурный слой времен средневековья.