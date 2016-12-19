Рига, 19 декабря, 2016, 16:28 — ИА Регнум. Министерство окружающей среды и регионального развития (МОСРР) Латвии выдвинуло идею разрешить использование просроченных продуктов питания отдельных категорий, для поддержки социально незащищенных людей, сообщает LETA.

Meditations Испорченный сыр

Данные меры, по мнению латвийских чиновников, будут «способствовать уменьшению объема отходов». Стоит добавить, что в настоящее время использование продуктов с истекшим сроком реализации запрещено на уровне ЕС. Однако, как стало известно, в Брюсселе планируется разработать регламент, который позволял бы распространение отдельных продуктов с истекшим сроком годности среди малообеспеченных слоев населения. Таким образом, по мнению некоторых экспертов, Латвия может стать «условной свалкой», на которую будут легально, в том числе через государственные закупки, массово поступать просроченные продукты.

Как сообщается, речь идет о таких продуктах, как сахар, поваренная соль, сладости, состоящие в основном из сахара, жвачка, напитки с содержанием спирта более 10%, вина и другие.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, реальное индивидуальное потребление на душу населения, которое характеризует благосостояние домохозяйств, в Латвии в 2015 году было пятое самое низкое в ЕС, свидетельствуют данные Европейского статистического бюро «Eurostat».

В свою очередь, данные опроса, по данным опроса, проведенного компанией Rimi Latvia в сотрудничестве с центром исследований SKDS, 66% населения Латвии считают, что полезные для здоровья продукты питания слишком дороги, чтобы регулярно их покупать.

Стоит также добавить, что Латвия лидирует в ЕС по количеству трудоустроенных жителей, которые получают низкие зарплаты — менее двух третей от средней почасовой ставки оплаты труда в стране. Так, согласно ранее опубликованному исследованию Eurostat, в мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не получали трудовых доходов. Также, зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.

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Две трети латвийцев не могут регулярно покупать полезные продукты: опрос