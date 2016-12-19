Валуйки, Белгородская область, 19 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум. В селе Яблоново Валуйского района (Белгородская область) 17 декабря пропал второклассник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС, на следующий день тело ребенка нашли в реке Оскол.

thephilippena Лед

Как выяснилось позже, мальчик вместе со своими братьями в вечернее время без сопровождения взрослых гулял у реки. В какой-то момент он вышел на лед и на середине водоема провалился в полынью. Полицейские, администрация сельского поселения, родственники и жители села организовали поисковые работы. 18 декабря к поиску были привлечены водолазы поисково-спасательной службы области. В этот же день около полудня они извлекли из реки — примерно в 30 метрах от места, где он провалился под лед.

По данному факту Валуйским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.