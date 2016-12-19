Ярославль, 19 декабря, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Предновогодняя акция мэрии Ярославля «Волшебный троллейбус» вызвала ажиотаж в городе. Ярославцы расхватывают билеты буквально за считанные минуты, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Magicbus.city-yaroslavl.ru Волшебный троллейбус

Как уже сообщало ИА REGNUM, «Волшебный троллейбус» начнет курсировать по Ярославлю с 25 декабря. Маршрут чудо-транспорта пролегает от Ярославля-Главного до площади Волкова. Пассажиров троллейбуса ждут новогодние приключения, сказочные герои, сюрпризы, подарки, конкурсы и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка.

Билет на «Волшебный троллейбус» бесплатный, однако количество мест ограничено. А потому поездка осуществляется по предварительной записи. Уже первый день регистрации на рейсы показал, что желающих прокатиться на новогоднем троллейбусе значительно больше, чем ожидало руководство города.

Мэрия приняла решение продлить акцию до 13 января и увеличить количество рейсов. Дополнительная запись была объявлена 19 декабря с 15.00. Билеты закончились за 3 минуты.

«Ажиотаж бешеный! В первую запись сайт акции уже через 2 минуты завис от огромного количества запросов. Во вторую запись — то же самое, через три минуты сайт «лежал». Сейчас администраторы восстановили работу ресурса и проверяют корректность регистрации. Мы не ожидали такого интереса со стороны ярославцев, и просим с пониманием отнестись к тому, что всех желающих, к сожалению, мы прокатить на «Волшебном троллейбусе» не сможем даже при увеличении количества рейсов. Ведь в первую очередь акция рассчитана на социальные категории — воспитанников детских домов, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных семей. Но на следующий год мы обязательно учтем высокую потребность в праздничном троллейбусе и предусмотрим возможность поездки для максимально большого количества желающих», — прокомментировала ситуацию советник мэра Ярославля Светлана Израйлева.