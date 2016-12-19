Самара, 19 декабря, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Самаре самая высокая цена 1 кв м в ноябре 2016 года зафиксирована в Самарском районе — 128 тыс. 37 рублей (3-х комнатная «элитка»), минимальной стала цена в 27 тыс. 273 рублей в 2-х комнатной «хрущевке» в Куйбышевском районе, такие данные приводит региональный Фонд жилья и ипотеки, сообщает ИА REGNUM.

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«Вторичка»

Самыми «дорогими» районами Самары в ноябре стали Самарский и Ленинский. Здесь средняя удельная цена предложения 1 кв м составляет 77 тыс. 101 и 76 тыс. 141 рублей соответственно. Самый «дешевый» — Куйбышевский — 46 тыс. 242 рублей/кВ м.

«В ноябре 2016 динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара по отношению к предыдущему периоду (октябрь 2016 года) носила положительный характер. Величина роста средней удельной цены предложения составила 196 руб. (0,33%), однако, необходимо учесть, что данная величина меньше погрешности проводимых вычислений (0,55%) и может быть принята не значимой», — отмечает руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова.

По ее словам, по отношению к аналогичному периоду прошлого года (ноябрь 2015 года) общее снижение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке в Самаре составило 2 425 рубля (3,86%).

Динамика средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади к началу 2016 года (январь 2016 года) носила отрицательный характер, снижение составило 1 792 рублей (2,88%).

С начала 2016 года общий тренд поведения средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади квартир в многоквартирных домах на вторичном рынке города Самара носил отрицательную направленность с редкими попытками (в апреле и августе) провести положительную коррекцию, однако в следующие месяцы этот рост «с лихвой» отыгрывался в сторону снижения. В ноябре 2016 также прошла незначительная положительная коррекция, которая, с высокой степенью вероятности, будет компенсирована снижением средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади.

По территориальному делению наибольшее количество предложений приходится на Кировский район — 23,8%. Меньше всего предложений в Самарском районе — 2,5%. При этом по типу квартир в лидерах кирпичные «улучшенки» — 35,3% от общего количества предложений. Наибольшее количество предложений на вторичном рынке Самары приходится на кирпичные «улучшенки» в Октябрьском районе — 7,8% от общего числа предложений, «хрущевки» в Кировском районе — 8,6% и панельные «улучшенки» в Промышленном районе — 8,0%. Наименьшее — «малосемейки» в Ленинском, Красноглинском и Куйбышевском районах — по 0,1% от общего количества предложений.

По количеству комнат больше всего в продаже на вторичном рынке Самары в ноябре 2016 года 1-комнатных квартир в Кировском районе — 10,5% от общего числа, наименьшее — 3-комнатных квартир в Самарском районе — 0,7% от общего количества предложений.

Новостройки

При подготовке отчета было проанализировано 1074 предложения к продаже 1-, 2-, 3-комнатных квартир в сданных в эксплуатацию вновь построенных домах и домах высокой степени готовности, размещенных в открытых источниках в ноябре 2016 года. В лидерах по количеству предложений — 1-комнатные квартиры (571 шт.), далее идут 2-комнатные — 321 шт., и 3-комнатные — 182 шт. Средняя площадь квартир-новостроек составляет 61,58 кв.м., при этом 1-комнатные — 44,42 кв.м., 2-комнатные — 71,43 кв.м., 3-комнатные — 98,06 кв.м.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв. м общей площади в новостройках г. Самары составила 52 256 рублей.

Наибольшее количество предложений к продаже готовых новостроек приходится на Октябрьский район — 38,9%, при этом в структуре предложения на однокомнатные квартиры приходится 20,2%. Наименьшее количество предложений приходится на трехкомнатные квартиры в Самарском районе — 0,3%.

Наибольшее значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра общей площади в новостройках высокой степени готовности у 3-комнатных квартир в Самарском районе — 68 680 руб., наименьшее у 3-комнатных квартир в Красноглинском районе — 34 010 руб.

«В ноябре 2016 динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек носила отрицательный характер и составила 451 руб. (0,86%). Начатая в феврале 2016 года положительная динамика средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек замедлила темпы, а в августе 2016 и вовсе началась отрицательная коррекция. Несмотря на переориентирование покупательского потока с вторичного рынка на рынок новостроек, «покупатель не поддержал рублем» заданные высокие темпы роста», — прокомментировала Наталья Ладова.

С высокой степенью вероятности можно предположить, что декабрь будет охарактеризован незначительной волатильностью средней удельной цены предложения 1 кв. м общей площади новостроек в Самаре, считает она.

Аренда жилой недвижимости

Анализ ситуации в секторе аренды жилой недвижимости Самары в ноябре 2016 года проводился на основании 209 уникальных предложений, размещенных в открытых источниках.

Наиболее представленными на рынке аренды жилой недвижимости Самары остаются однокомнатные квартиры (66,8%). При этом наибольшее количество предложений приходится на квартиры в кирпичных домах «улучшенной» планировки — 41,9%.

По административным районам наибольшее количество предложений к аренде представлено в Октябрьском районе — 30,2%.

Максимальная средняя арендная плата в ноябре у двухкомнатных «элиток» — 50 000 руб./мес., минимальная у однокомнатных «малосемеек» — 11 278 руб./мес.

При этом средняя цена предложения по городу составила 17 634 рубля/мес.: 1-ком. квартиры — 14 658 рублей/мес.; 2-ком. — 20 795 рублей/мес., 3-ком. — 28 120 рублей/мес.

Каксообщало ИА REGNUM, в Самарской области на 1 ноября 2016 года всего в реестре граждан— участников государственной программы «Жилье для российской семьи» в Самарскойобласти зарегистрировано 8594 человека. Цена жилья экономкласса должна быть неболее 80% от средней рыночной цены на аналогичное жилье и не превышать 35 тыс. рублей за 1 кв. м.