Рига, 19 декабря, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Ведущие скелетонисты Латвии братья Мартин и Томас Дукурсы, первыми заявившие о так называемом бойкоте чемпионата мира в Сочи, на втором этапе Кубка мира по скелетону в США остались за пределами пьедестала, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бойкот против ветра

Первый заезд представители Латвии завершили в шестерке лучших, а после второго — Томас Дукурс занял четвертое место, а Мартин — пятое. В связи с чем неожиданно неудачно начавшие этот сезон братья уже второй подряд этап завершают без медалей.

Стоит отметить, что победителем второго этапа соревнований стал ближайший соперник Дукурсов — россиянин Александр Третьяков.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ранее сборная Латвии по скелетону во главе с братьями Дукурсами заявила о бойкоте чемпионата мира в Сочи. Спортсмены приняли такое решение, якобы, из-за второй части доклада председателя независимой комиссии Всемирной антидопинговой организации Ричарда Макларена.

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